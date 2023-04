Aggirare i blocchi ai servizi web in Italia con NordVPN ora costa meno

NordVPN è un punto di riferimento assoluto del settore delle VPN, garantendo l’accesso ad Internet in sicurezza e privacy e senza limitazioni alla velocità. Grazie a NordVPN è possibile aggirare i blocchi all’accesso ad un qualunque servizio web in Italia o all’estero. Ad esempio, con NordVPN è possibile accedere a ChatGPT dall’Italia, dopo il blocco di qualche giorno fa, oppure a RaiPlay dall’estero, simulando la propria presenza in Italia.

Questo è possibile grazie al network di server VPN su cui si basa il servizio: NordVPN, infatti, può contare su oltre 5 mila server dislocati in 60 Paesi. In questo modo, gli utenti della VPN possono geolocalizzare la propria posizione in un altro Paese, aggirando il blocco all’accesso applicato dal provider (una pratica molto diffusa tra le piattaforme di streaming ad esempio). Con l’offerta in corso, inoltre, NordVPN diventa ancora più economica: l’app costa ora 3,29 euro al mese scegliendo il piano biennale con 3 mesi gratis (con fatturazione anticipata).

Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto in modo raggiungere il sito ufficiale di NordVPN.

NordVPN: l’app giusta per aggirare il blocco all’accesso ad un servizio ora costa meno

Con l’offerta in corso è possibile attivare NordVPN con un costo di 3,29 euro al mese optando per il piano biennale con 3 mesi gratis aggiuntivi. L’offerta in questione garantisce uno sconto del 60% sulla spesa complessiva. C’è anche la possibilità di puntare sul piano annuale con 3 mesi gratis che presenta un costo di 4,59 euro al mese.

Da notare, inoltre, che NordVPN è disponibile anche nelle varianti:

Plus con Password Manager incluso a partire da 4,49 euro al mese (scegliendo il piano biennale con 3 mesi gratis)

con incluso a partire da 4,49 euro al mese (scegliendo il piano biennale con 3 mesi gratis) Completo con Password Manager e 1 TB di spazio d’archiviazione in cloud a partire da 5,99 euro al mese (scegliendo il piano biennale con 3 mesi gratis)

Su tutti i piani di NordVPN c’è la Garanzia di rimborso di 30 giorni. Per attivare uno dei piani della VPN è possibile sfruttare il link qui di sotto:

