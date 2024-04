Ideale per i gamer: VPN disponibile a soli 2,08 euro al mese

La tua passione per il gaming a volte non basta per prevalere sugli altri giocatori. Questo può essere frustrante, a maggior ragione se non dipende da te: quante volte ti è capitato di essere in vantaggio in uno scontro diretto per poi perdere a causa della connessione persa o di un improvviso rallentamento?

E il fatto di sapere di non essere i soli a sperimentare una situazione simile non può essere di grande conforto, anzi. Invece, è molto più utile trovare una soluzione, che ha un nome ben preciso: VPN, o per meglio dire PrivateVPN, uno dei servizi di riferimento che oggi è in promo a 2,08 euro al mese per i primi tre anni grazie al maxi sconto dell’85%.

Come una VPN risolve i problemi dei gamer

Forse non lo sai, ma le frequenti cadute della connessione Internet di casa non dipendono dalla linea domestica, bensì dai provider dei servizi di rete, noti anche con l’acronimo ISP. Quest’ultimi, per evitare la congestione della rete, quando “vedono” un certo tipo di traffioco e un alto numero di persone connesse nello stesso momento in automatico limitano la larghezza di banda, causando così il rallentamento della connessione e nei casi più gravi perfino la caduta.

Una VPN come PrivateVPN è in grado di superare il problema mascherando l’IP dell’utente, la cui attività online sarà completamente anonima, anche agli occhi dei provider di rete. Di conseguenza, nessuno potrà più limitare la larghezza di banda dei gamer, che potranno finalmente mettere in mostra le proprie capacità.

I primi tre anni di PrivateVPN sono in offerta a 2,08 euro al mese, grazie al maxi sconto dell’85%. E se il servizio non dovesse soddisfare le tue aspettative iniziali, sei libero di richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

