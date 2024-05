PrivateVPN: offerta top per risparmiare sui biglietti aerei

Sai che puoi risparmiare sui tuoi voli usando PrivateVPN? Il costo dei biglietti aerei varia in base a diversi fattori, come il browser utilizzato, l’indirizzo IP, il consenso ai cookie, il giorno della settimana e la città di destinazione. Le compagnie aeree possono infatti aumentare i prezzi basandosi sui cookie traccianti presenti sul tuo dispositivo. La promozione attuale di questa VPN è davvero interessante.

Perché scegliere PrivateVPN?

PrivateVPN è una delle migliori ed economiche VPN presenti sul mercato, con prezzi a partire da soli 2,08 € al mese e una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni. Nascondendo il tuo indirizzo IP e impedendo il tracciamento dei cookie, PrivateVPN ti consente di confrontare i prezzi dei biglietti aerei senza che le compagnie aeree aumentino i costi.

Per risparmiare sui voli con PrivateVPN, scegli un server appropriato. Se stai prenotando con una compagnia aerea italiana, come Alitalia, seleziona un server italiano. In caso contrario, scegli un server basato nel paese della compagnia aerea con cui intendi volare. Ad esempio, per Lufthansa dovresti scegliere un server tedesco, per Ryanair un server irlandese o inglese e così via.

Navigare in modalità anonima è un altro modo per assicurarti prezzi più convenienti. Usa un browser nuovo o in modalità privata per cercare i voli, mentre PrivateVPN maschera la tua posizione e impedisce il tracciamento dei cookie. Per ottenere i prezzi migliori, cambia server VPN e browser per confrontare le tariffe su portali come Expedia, Skyscanner, eDreams, e controlla anche direttamente sul sito della compagnia aerea. Un ulteriore trucco per risparmiare è usare dispositivi diversi, poiché spesso i prezzi sono più bassi se visualizzati su smartphone o tablet rispetto al PC.

Oltre ad aiutarti a risparmiare sui voli, PrivateVPN offre una connessione sicura, proteggendo la tua identità e impedendo il tracciamento. In più, ti consente di accedere ai servizi italiani dall’estero tramite un server VPN italiano, permettendoti di seguire le tue serie preferite o i notiziari ovunque ti trovi.

Prenotare voli con PrivateVPN ti permette di risparmiare aggirando i sistemi di monitoraggio dei prezzi. Se per motivi di lavoro o se comunque sei una persona che viaggia spesso il costo dell’abbonamento varrà sicuramente il risparmio che otterrai sui biglietti aerei. Visita ora il sito e abbonati approfittando dello sconto.

