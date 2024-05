VPN Cyberghost: se l'attivi oggi risparmi l'85% e hai il rimborso per 45 giorni

Proteggere la propria privacy personale e l’anonimato online sono da tempo due delle principali prerogative di milioni di utenti. E in questo senso, lo strumento più utile in assoluto è la VPN. Se non ne hai ancora una, allora c’è l’occasione perfetta da cogliere al volo. Ancora per poco tempo, con Cyberghost hai modo di godere di una protezione totale ad un costo mai così conveniente. Puoi ottenere il piano in abbonamento con un risparmio pari all’85%! E non solo, perché hai anche diritto ad un rimborso entro i primi 45 giorni se non sei soddisfatto del servizio. Fai tua subito la promozione, è imperdibile.

Cyberghost: la VPN che ti protegge da ogni pericolo

La VPN di Cyberghost è considerata da molti come la numero uno sul mercato. E dopo aver conosciuto le sue principali caratteristiche, non avrai più dubbi. Progettata per poter viaggiare al massimo della velocità, garantisce sempre una larghezza di banda limitata per dimezzare i tempi di caricamento e il buffering. Potrai impostare la tua località preferita, potendo scegliere tra oltre 100 server di altrettanti Paesi. E se sei solito collegarti alle reti Wi-Fi pubbliche, devi sapere che c’è un sistema di protezione contro gli hacker che vogliono ottenere i tuoi dati.

Inclusa poi la crittografia AES a 256 bit, con diversi protocolli uniti allo split tunnelling e al kill switch per sapere con certezza di avere una navigazione 100% protetta. E come se non bastasse, hai anche l’assistenza clienti 24/7 sia tramite chat che e-mail. Se sei interessato, ci sono tre piani a tua disposizione:

2 anni + 2 mesi: 2,19€ al mese

2,19€ al mese 1 mese: 11,99€

11,99€ 6 mesi: 6,99€ al mese

Il più conveniente è il primo taglio di offerta, grazie al quale puoi godere di un risparmio totale dell’82% e della garanzia di rimborso entro 45 giorni se non sei soddisfatto. Ti consigliamo di approfittarne ora, la promo potrebbe scadere presto e non la troverai più.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.