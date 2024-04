Atalanta-Fiorentina: guardala in diretta streaming dall'estero

Questa sera si gioca il ritorno della seconda semifinale di Coppa Italia tra Atalanta e Fiorentina. Con i viola in vantaggio per 1-0 dopo la partita di andata, scopriremo quale sarà la finalista che il prossimo 15 maggio si giocherà la competizione contro la Juventus di Allegri.

La partita sarà in diretta in chiaro su Canale 5 o, se preferisci e non sei in casa, in diretta streaming su Mediaset Infinity. Il problema sorge se ti trovi all’estero: in quel caso interviene un blocco territoriale che non ti permette di accedere alla piattaforma. Ecco allora come puoi sfruttare NordVPN a tuo vantaggio.

Atalanta-Fiorentina in streaming dall’estero con NordVPN, la guida

Passiamo subito ai passaggi necessari per poter guardare quindi la partita in streaming anche dall’estero con il commento in italiano:

Scegli un piano NordVPN in offerta: con il 68% di sconto e 3 mesi extra gratis potrai pagare davvero pochissimo Scarica NordVPN sul device che vuoi usare per la visione, come un PC, uno smartphone, un tablet Apri NordVPN inserendo le credenziali che hai ricevuto in fase di acquisto Apri la pagina dei server e seleziona un server italiano Apri Mediaset Infinity e, dalla sezione diretta, scegli Canale 5 per guardare la partita

Tutto molto facile e veloce. Peraltro abbonandoti a NordVPN puoi usufruire di numerosi altri vantaggi interessanti, come il blocco della pubblicità, dei messaggi cookie, dei file malevoli, dei siti web infetti, una connessione privata e sicura, massima velocità per lo streaming e molto altro ancora.

