È legale usare una VPN in Italia? Cosa c'è da sapere e quale scegliere oggi

Usare una VPN in Italia è legale? Si tratta di una domanda che molti utenti si sono posti, almeno una volta. La risposta è semplice: sì, è completamente legale e non esiste alcuna norma che vieti a un utente di ricorrere a una VPN per l’accesso a Internet.

Naturalmente, c’è un aspetto da non dimenticare. Commettere un atto illecito durante l’uso della VPN resta, ovviamente, un reato. In sostanza, gli utenti possono usare una VPN senza alcuna limitazioni in modo da rendere privata la connessione e sfruttare tutti i vantaggi di questo servizio.

Per accedere a Internet nel rispetto delle regole e massimizzando la propria privacy è possibile affidarsi a NordVPN. Il servizio ha tutte le carte in regola per poter essere considerato come la migliore VPN da scegliere oggi.

Con l’offerta in corso, infatti, NordVPN ora costa 3,69 euro al mese, puntando sul piano biennale con 3 mesi aggiuntivi. Per accedere subito all’offerta è possibile seguire il link riportato qui di sotto.

Perché scegliere NordVPN

NordVPN è la soluzione giusta per poter usare una VPN in Italia, nel pieno rispetto delle normative vigenti. Questa VPN, infatti, abbina la crittografia del traffico dati con una politica no log, garantendo una connessione sicura e privata, senza alcun tracciamento.

Da notare che la VPN è dotata di un network di oltre 5 mila server da utilizzare per spostare il proprio IP in un altro Paese. Anche questa pratica nell’utilizzo di NordVPN è perfettamente legale e non comporta alcuna sanzione. La connessione è, inoltre, senza limiti di banda di traffico dati.

NordVPN ora costa 3,69 euro al mese, scegliendo il piano biennale. Aggiungendo 2 euro in più al mese è possibile sfruttare anche 1 TB in cloud, il password manager e il sistema anti-malware. La VPN è sempre utilizzabile su 10 dispositivi differenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.