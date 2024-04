Quale VPN scegliere oggi? È semplice, c'è NordVPN in offerta (-65%)

NordVPN è, da tempo, considerata come la migliore VPN sul mercato. Il servizio garantisce tanta sicurezza oltre alla possibilità di sfruttare una connessione VPN ad alta velocità, con un network di migliaia di server che consente di spostare, facilmente, il proprio IP in un altro Paese, aggirando blocchi geografici e censure.

Con la nuova offerta di oggi, NordVPN è ora disponibile al prezzo scontato di 3,69 euro al mese, optando per il piano biennale con 3 mesi extra. Da notare che, aggiungendo 2 euro al mese, è possibile passare alla versione completa di NordVPN che include 1 TB in cloud, con la protezione della crittografia, il password manager e il sistema anti-malware.

Per attivare l’offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, tramite il link qui di sotto.

NordVPN è in offerta: è la VPN da attivare oggi

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN con:

crittografia del traffico dati

del traffico dati politica no log che elimina qualsiasi forma di tracciamento

che elimina qualsiasi forma di tracciamento oltre 5 mila server sparsi in tutto il mondo per spostare il proprio IP in un altro Paese e aggirare i blocchi geografici online

sparsi in tutto il mondo per spostare il proprio IP in un altro Paese e aggirare i blocchi geografici online una connessione senza limiti di banda e di traffico dati

la possibilità di utilizzare la VPN da 10 dispositivi in contemporanea

NordVPN è ora in offerta. Attivando l’abbonamento biennale con 3 mesi extra è possibile:

attivare il piano Base al costo di 3,69 euro al mese ; il risparmio è del 50%

al costo di ; il risparmio è del 50% attivare il piano Completo al costo di 5,69 euro al mese; il risparmio è del 65%

Con NordVPN è possibile anche optare per un abbonamento annuale oppure per un abbonamento mensile. Entrambe le offerte includono la garanzia di rimborso di 30 giorni oltre alla fatturazione anticipata, con possibilità di pagare in 3 rate senza interessi tramite PayPal. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.