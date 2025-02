Come difendersi dalla truffa telefonica Wangiri

Oltre 100.000 chiamate fraudolente al giorno, 15 prefissi internazionali coinvolti e perdite che ammontano a milioni di euro: sono questi i numeri allarmanti della truffa telefonica Wangiri che sta colpendo gli utenti di telefonia mobile in Italia.

Il fenomeno, noto anche come “Wangiri” o “truffa dello squillo”, si sta diffondendo rapidamente grazie a una tecnica tanto semplice quanto redditizia per i malintenzionati. I truffatori effettuano chiamate lampo che terminano dopo un solo squillo, utilizzando numeri con prefissi internazionali come Albania (355), Costa d’Avorio (225) o Nigeria (234).

La vera insidia risiede nella naturale curiosità delle vittime di richiamare il numero sconosciuto. È proprio in questo momento che scatta la trappola: la telefonata viene instradata verso servizi premium che applicano tariffe esorbitanti, capaci di prosciugare il credito telefonico in pochi secondi di conversazione.

Le indagini dell’Interpol hanno recentemente individuato nuove varianti della truffa provenienti da altri Paesi, tra cui Moldavia (373), Kosovo (383) e Tunisia (216). La natura transnazionale di queste operazioni criminali rende particolarmente complessa l’azione di contrasto.

La difesa più efficace contro questa truffa telefonica resta la prevenzione. Gli esperti di sicurezza consigliano tre azioni fondamentali: evitare categoricamente di richiamare numeri sconosciuti con prefissi internazionali, attivare il blocco delle chiamate dall’estero nelle impostazioni del telefono e installare app anti-spam come Truecaller o Should I Answer, in grado di identificare e bloccare automaticamente i numeri sospetti.

Questi semplici accorgimenti, uniti a una maggiore consapevolezza del rischio, possono fare la differenza tra cadere vittima della truffa o proteggere efficacemente il proprio credito telefonico e garantire una maggiore sicurezza smartphone.