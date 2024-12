Come il Kindle ma ad un prezzo mini: oggi l'eReader Kobo lo paghi pochissimo

La lettura è il tuo hobby preferito e già stai pensando a quale libro dedicarti nelle prossime vacanze natalizie? Per portare con te i tuoi testi anche in viaggio in modo più comodo possibile, prova l’eReader Kobo Clara Colour, oggi disponibile su Amazon a soli 139 euro con uno sconto conveniente del 13%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, potrai anche effettuare il pagamento in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, la promozione è a tempo limitatissima!

eReader Kobo Clara Colour: funzionalità e modalità d’utilizzo

L’eReader Kobo Clara Colour è un ottimo gadget tech da sfruttare anche come idea regalo di Natale per chi è appassionato di letteratura.

È dotato di un confortevole display antiriflesso a colori E Ink Kaleido 3 da 6 pollici che rende la lettura piacevole in qualsiasi condizione di luce esterna. In più, è possibile usare i colori per evidenziare i brani più importanti con il semplice tocco delle dita.

Per ottimizzarne ancora di più l’utilizzo, potrai sfruttare anche la modalità ComfortLight PRO con cui regolare la luminosità e la temperatura del colore per ridurre la luce blu ed evitare inutili fastidi agli occhi. Inoltre questo modello soddisfa i requisiti IPX8, quindi risulta impermeabile fino a 60 minuti e fino a due metri di profondità.

Per finire, la sua capacità è davvero enorme tanto che può contenere fino a 12.000 eBook o 75 audiolibri Kobo con 16GB di memoria e settimane di autonomía.

