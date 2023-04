Come impostare la modalità scura (dark mode) su Google Chrome

La modalità dark è una funzionalità sempre più diffusa tra le applicazioni e i sistemi operativi, poiché permette di ridurre l’affaticamento degli occhi e di risparmiare energia. Google Chrome, il popolare browser web, offre la possibilità di attivare la modalità dark per offrire un’esperienza di navigazione più confortevole e piacevole. In questa guida, vedremo come impostare la dark mode su Google Chrome in modo semplice e veloce, seguendo due diverse metodologie.

Attivare la modalità dark su Google Chrome tramite le impostazioni del browser

Per attivare la modalità dark su Google Chrome, è possibile utilizzare le impostazioni del browser stesso. Ecco una guida passo-passo su come farlo:

Apri Google Chrome sul tuo dispositivo (computer, smartphone o tablet). Fai clic sull’icona a forma di tre puntini verticali situata nell’angolo in alto a destra della finestra del browser per aprire il menu delle impostazioni. Nel menu delle impostazioni, seleziona “Impostazioni” per accedere alle opzioni di configurazione di Google Chrome. Nella pagina delle impostazioni, individua la sezione “Aspetto” (su computer) o “Temi” (su dispositivi mobili). Trova l’opzione “Tema” o “Modalità dark” e attivala. Su computer, potrebbe essere necessario selezionare “Modalità dark” dal menu a discesa dei temi. Su dispositivi mobili, invece, potrebbe essere sufficiente attivare un interruttore. Google Chrome applicherà automaticamente la modalità dark a tutto il browser, comprese le pagine web e le impostazioni. Per disattivare la modalità dark, basta seguire gli stessi passaggi e selezionare il tema chiaro o disattivare l’interruttore della modalità dark.

Attivare la modalità dark su Google Chrome utilizzando un’estensione

Un altro modo per attivare la modalità dark su Google Chrome è utilizzare un’estensione del browser. Le estensioni sono componenti aggiuntivi che possono ampliare le funzionalità di Chrome e personalizzarne l’aspetto. Ecco come attivare la modalità dark su Google Chrome utilizzando un’estensione:

Apri Google Chrome sul tuo computer. Nota che questo metodo funziona solo su dispositivi desktop e non su dispositivi mobili. Visita il Chrome Web Store, cercando “Chrome Web Store” su Google o accedendo direttamente all’indirizzo https://chrome.google.com/webstore. Nella barra di ricerca del Chrome Web Store, digita “dark mode” o “modalità dark” e premi Invio per visualizzare un elenco di estensioni correlate. Scegli un’estensione con valutazioni e recensioni positive, come “Dark Reader” o “Super Dark Mode”. Fai clic sull’estensione per accedere alla sua pagina di dettaglio. Nella pagina dell’estensione, fai clic sul pulsante “Aggiungi a Chrome” per installarla nel tuo browser. Una volta installata l’estensione, vedrai un’icona nella barra degli strumenti di Chrome. Fai clic sull’icona per attivare o disattivare la modalità dark. Alcune estensioni offrono ulteriori opzioni di personalizzazione, come la possibilità di modificare la luminosità, il contrasto e la saturazione dei colori. Se desideri disinstallare l’estensione, fai clic con il tasto destro del mouse sull’icona dell’estensione nella barra degli strumenti e seleziona “Rimuovi da Chrome” nel menu contestuale. Per trovare altre estensioni che offrono funzionalità simili, ripeti i passaggi dal 2 al 5, cercando termini diversi, come “night mode” o “tema scuro”.

Ricapitolando, esistono due metodi principali per attivare la modalità dark su Google Chrome su PC e Mac: utilizzando le impostazioni del browser o installando un’estensione. Entrambi i metodi sono semplici e veloci, consentendo di personalizzare l’aspetto del browser in base alle proprie preferenze. Optare per la modalità dark può migliorare notevolmente l’esperienza di navigazione, riducendo l’affaticamento degli occhi e contribuendo a risparmiare energia sul dispositivo.

Attivare la modalità dark su Google Chrome per smartphone e tablet

La modalità dark può essere attivata anche su Google Chrome per smartphone e tablet, sia su dispositivi Android che iOS. Di seguito, troverai le istruzioni per entrambi i sistemi operativi.

Android:

Apri l’app Google Chrome sul tuo dispositivo Android. Tocca l’icona a forma di tre puntini verticali situata nell’angolo in alto a destra dello schermo per aprire il menu delle impostazioni. Nel menu delle impostazioni, seleziona “Impostazioni” per accedere alle opzioni di configurazione di Google Chrome. Scorri verso il basso fino a trovare la sezione “Temi” e toccala. Ora, vedrai tre opzioni: “Luminoso”, “Scuro” e “Imposta dal sistema”. Seleziona “Scuro” per attivare la modalità dark in Google Chrome. Se vuoi che il browser segua le impostazioni del tema del tuo dispositivo, seleziona “Imposta dal sistema“.

iOS:

Su dispositivi iOS, Google Chrome segue automaticamente le impostazioni del tema del sistema. Pertanto, per attivare la modalità dark su Chrome, è necessario modificare le impostazioni del tema dell’intero dispositivo. Ecco come farlo:

Apri l’app “Impostazioni” sul tuo dispositivo iOS. Scorri verso il basso e seleziona “Visualizzazione e luminosità“. Nella sezione “Aspetto”, troverai due opzioni: “Chiaro” e “Scuro”. Seleziona “Scuro” per attivare la modalità dark su tutto il dispositivo, incluso Google Chrome. Se desideri che la modalità dark si attivi automaticamente durante la notte, attiva l’opzione “Programmato” e personalizza l’orario di attivazione e disattivazione.

Una volta attivata la modalità dark sul tuo dispositivo, Google Chrome passerà automaticamente al tema scuro, offrendo un’esperienza di navigazione più confortevole e meno affaticante per gli occhi. Per disattivare la modalità dark, basta seguire gli stessi passaggi e selezionare il tema chiaro nelle impostazioni del dispositivo.

Ora che hai imparato come impostare la modalità dark su Google Chrome, puoi goderti una navigazione più confortevole e rilassante, specialmente durante le ore notturne o in ambienti con scarsa illuminazione. La modalità dark è un’ottima opzione per chi passa molte ore al giorno davanti allo schermo e desidera ridurre lo stress visivo.