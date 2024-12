Come programmare i messaggi di Capodanno su WhatsApp, SMS e Telegram

La notte di Capodanno è un’occasione speciale, ma spesso impegnativa, con brindisi e festeggiamenti che possono rendere complicato inviare messaggi di auguri a tutti i propri contatti. Fortunatamente, la tecnologia ci viene in aiuto, offrendo strumenti utili per programmare i messaggi in anticipo e vivere la mezzanotte senza distrazioni.

WhatsApp: come gestire la programmazione dei messaggi

Seppur privo di una funzione nativa per la programmazione, WhatsApp permette di organizzare l’invio dei messaggi in modo strategico. È possibile scrivere i messaggi in anticipo e salvarli come bozze, per poi inviarli manualmente all’ora desiderata. Un metodo efficace è utilizzare la funzione lista broadcast, che consente di inviare lo stesso messaggio a un massimo di 256 contatti contemporaneamente. Ecco i passaggi:

Accedi al menu e seleziona Nuovo Broadcast .

. Scrivi il tuo messaggio di auguri e salvalo senza inviarlo.

A mezzanotte, apri la lista broadcast e invia il messaggio.

Esiste anche Skedit, un programma disponibile sul Play Store di Google che consente di programmare dei messaggi su WhatsApp, ma non sempre è affidabile.

SMS programmati con l’app Messaggi di Google

Gli SMS, inclusi gratuitamente in molti piani tariffari, possono essere programmati facilmente grazie all’app Messaggi di Google. Questo strumento consente anche l’invio di contenuti multimediali tramite il protocollo RCS senza costi aggiuntivi. Per programmare un SMS, segui questi semplici passaggi:

Apri l’app Messaggi di Google (icona blu con fumetto bianco).

Seleziona il destinatario e scrivi il tuo messaggio.

Tieni premuto il tasto Invio, seleziona “Programma messaggio”, imposta data e ora e conferma.

Telegram: la semplicità della programmazione nativa

Telegram si distingue per la sua funzione di programmazione nativa, intuitiva e immediata. Questa piattaforma, sempre più apprezzata, consente di pianificare i messaggi senza necessità di app esterne. Per programmare un messaggio su Telegram:

Apri Telegram e seleziona la chat del destinatario.

Scrivi il tuo messaggio di auguri.

Tieni premuto il pulsante Invio, seleziona “Programma messaggio”, imposta data e ora e conferma.

Qualunque sia la piattaforma scelta, programmare i messaggi in anticipo permette di godersi la festa senza interruzioni. Sfruttare queste tecnologie rende la notte di Capodanno ancora più magica e senza stress.