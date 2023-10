Con Banca Progetto hai un conto deposito fino al 4,75%

Sei alla ricerca di una soluzione finanziaria affidabile per far crescere i tuoi risparmi? Vuoi un conto deposito che offra tassi di interesse competitivi senza complicazioni? Allora dovresti considerare l’opzione offerta da Banca Progetto, che ti permette di risparmiare al tuo ritmo e ottenere un rendimento impressionante.

Conto Key di Banca Progetto: il conto corrente remunerato

Banca Progetto offre il Conto Key, un conto corrente che ti offre un canone zero, il che significa che non dovrai preoccuparti di spese mensili. Ma la vera bellezza di questo conto è il tasso di interesse: fino al 2,5% fino al 31 marzo 2024. Questo significa che i tuoi soldi lavoreranno duramente per te, consentendoti di ottenere un ritorno significativo sui tuoi risparmi. Inoltre, riceverai una carta di debito internazionale Mastercard gratuita, rendendo questo conto una scelta conveniente per tutte le tue esigenze finanziarie quotidiane.

Se preferisci un approccio più a lungo termine al risparmio, Banca Progetto ti offre la possibilità di vincolare i tuoi risparmi per ottenere rendimenti ancora più elevati. Con tassi di interesse che arrivano fino al 4,75%, puoi scegliere da 6 a 60 mesi di vincolo. Questo ti consente di pianificare il tuo risparmio in base alle tue esigenze e obiettivi finanziari. Che tu preferisca un periodo di vincolo più breve o più lungo, c’è un’opzione adatta a te.

E se dovessi avere bisogno dei tuoi risparmi prima della scadenza del vincolo, Banca Progetto ti offre anche la possibilità di svincolare i tuoi fondi, anche se con una penalità. Questa flessibilità è un vantaggio significativo per chiunque voglia massimizzare i propri risparmi.

Se preferisci la massima flessibilità, Banca Progetto ti offre anche il Conto Progetto. Questo conto deposito è completamente gratuito e non ha una durata predefinita. Quindi, se desideri mantenere la liquidità dei tuoi risparmi e non vuoi impegnarti in un periodo di vincolo, il Conto Progetto è l’opzione ideale per te. Inoltre, con Banca Progetto, i tuoi risparmi sono coperti fino a 100.000€ grazie all’adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, il che ti offre tranquillità e sicurezza.

Con Banca Progetto hai una soluzione per ogni esigenza di risparmio. Che tu stia cercando un conto corrente remunerato, un deposito vincolato con tassi di interesse competitivi o un conto deposito flessibile, Banca Progetto ha quello che fa per te. Inizia a far crescere i tuoi risparmi oggi stesso.