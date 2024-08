Con Cerchia e Cerca è possibile ora condividere l'immagine selezionata

In occasione dell’evento Made by Google 2024, Google ha annunciato un piccolo ampliamento delle possibilità di Cerchia e Cerca che consente di condividere ciò che si è evidenziato, e che è ora in fase di distribuzione. Nulla di rivoluzionario, ma indubbiamente qualcosa di molto comodo. Il tutto per rendere l’utilizzo dello smartphone sempre più immediato e rapido, con un integrazione totale tra più app e funzionalità.

Dopo aver attivato Cerchia e Cerca e aver cerchiato cosa si sta cercando, c’è un nuovo pulsante condividi sopra la selezione. Facile e tremendamente utile. È un modo rapido per inviare ciò che si è evidenziato ad altri. Inoltre rispetto agli screenshot, che vanno anche ritagliati per inviare un particolare prima di condividere, Cerchia e Cerca non salva l’immagine nello smartphone. La possibilità di condivisione non si ferma poi ai contatti, ma si estende a Google Foto e Keep.