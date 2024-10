Con il Coupon Amazon oggi il Robot aspirapolvere Lefant lo paghi la metà

Ti presentiamo l’alleato perfetto per le pulizie domestiche che oggi puoi portare a casa ad un prezzo davvero mai visto prima! Si tratta del Robot Aspirapolvere Lefant, al momento disponibile su Amazon a soli 119 euro grazie ad un coupon di sconto del 50% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, i coupon potrebbero terminare da un momento all’altro!

Robot Aspirapolvere Lefant: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Robot Aspirapolvere Lefant è un piccolo concentrato di potenza perfetto per rendere splendente qualsiasi angolo di casa, anche quello più nascosto.

Si contraddistingue dagli altri modelli per la sua potente aspirazione da 2200pa che, lavorando in simbiosi con due spazzole laterali, riesce ad eliminare in una passata polvere, peli di animali domestici e immondizia. In particolare la bocca di aspirazione brushless è appositamente progettata per le famiglie di animali domestici, per ottenere la massima igiene dappertutto.

In più, questo modello dispone della tecnologia Freemove3.0 così da essere ancora più preciso e intelligente: grazie ai suoi sensori di ultima generazione è in grado di evitare di cadere dalle scale o di rimanere bloccato, oltre a regolare in modo intelligente il percorso per aggirare gli ostacoli.

Anche l’autonomia soprende: il robot può lavorare per un massimo di 120 minuti, adottando un rumore bianco uniforme così da non disturbare in qualsiasi ambiente domestico sia.

Oggi il Robot Aspirapolvere Lefant è disponibile su Amazon a soli 119 euro grazie ad un coupon di sconto del 50% da applicare al momento dell’ordine. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, i coupon potrebbero terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.