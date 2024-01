Con questa magnifica scheda video MSI GeForce il tuo GAMING non sarà più lo stesso!

MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 3X OC è una straordinaria Scheda Video Gaming: Memoria 12GB GDDR6X (21 Gbps/192-bit), PCI Express® Gen 4, DisplayPort x3 (v1.4a), Ventole TORX 4.0, Afterburner. Ora puoi prenderla su Amazon a soli 729 euro!

Scheda Video MSI GeForce RTX 4070 SUPER: le caratteristiche

Le nuove ventole TORX 4.0 si basano sul lavoro di squadra, con coppie di ventole legate insieme da un design dell’anello esterno collegato che focalizza il flusso d’aria nel sistema di raffreddamento a tripla ventola. Il calore della GPU e dei moduli di memoria viene immediatamente catturato da una solida piastra di base in rame nichelato e quindi trasferita rapidamente a una serie di tubi di calore. Questo ampliamento dei sistemi di trasferimento termico con meccanismi altamente efficienti migliorano l’efficienza complessiva.

I tubi del nucleo sono realizzati con precisione per sfruttare al massimo lo spazio disponibile. La sezione quadrata dei tubi di calore tocca completamente la piastra base della GPU per poi diffondere il calore lungo l’intera lunghezza del radiatore. MSI Afterburner è il software di overclocking della scheda grafica più riconosciuto e ampiamente utilizzato al mondo. Assumi il pieno controllo della scheda grafica monitorando i parametri chiave del sistema in tempo reale. È gratuito e compatibile con la maggior parte delle schede grafiche degli altri fornitori. L’esclusivo software MSI Center di MSI ti aiuta a ottenere il massimo dai tuoi prodotti MSI. Monitora, modifica e ottimizza in tempo reale con pochi click.

