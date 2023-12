Con questa Stampante Fotografica Portatile dai vita alle tue foto: prendila col DOPPIO SCONTO

Liene è una Stampante Fotografica Portatile con batteria ricaricabile, WiFi integrato, 20 Cartes da 10x15cm, 300DPI, Sublimazione Termica, compatibile con iOS/Android. Su Amazon puoi pagarla molto meno, grazie alla combinazione sconto 6% + coupon 30€ da applicare con una semplice spunta, per un totale di 129,99 euro. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Liene Stampante Fotografica Portatile: le caratteristiche

A parte collegare il cavo di alimentazione per stampare, Liene Stampante Fotografica Portatile può funzionare senza essere collegata (40 stampe per carica), il che rende più facile la stampa di foto in movimento. Che si tratti di registrare momenti di viaggio o feste con gli amici, questa stampante fotografica istantanea per smartphone/pc conserverà i tuoi ricordi più preziosi sempre e ovunque. Liene stampante fotografica portatile utilizza la stampa a sublimazione, dove i 3 colori primari penetrano in profondità nella carta strato per strato, dando luogo a immagini chiare e vivide. La membrana che è coperta sulla foto infine, protegge meglio le foto dall’acqua, dai graffi e dallo sbiadimento, fornisce un’eccellente qualità dell’immagine 10x15cm, e una vita più lunga. Per evitare di essere colpiti dall’instabilità della rete domestica, la nostra stampante fotografica mobile ha un hotspot WiFi integrato che ti permette di connetterti rapidamente al WiFi in 3s. Questa stampante fotografica wireless è compatibile con smartphone e tablet/computer ios/android, può connettersi e stampare fino a 5 dispositivi contemporaneamente.

Una moltitudine di funzioni può essere attivata scaricando l’App Liene Photo. Permette l’editing di base e l’aggiunta di filtri così come le funzioni di bordo, ottenere foto regolari e foto di identità stampate a casa, ci sono più idee creative per fare brainstorming da soli! Inoltre, quando stampi, l’App ti avvisa quando la cartuccia d’inchiostro o la carta sono basse. Liene WiFi stampante foto compatta può essere facilmente posizionata su un tavolo o portata ovunque, il suo aspetto elegante e raffinato la rende un regalo sorprendente. Per la vostra convenienza, Liene stampante foto a sublimazione viene fornita con 20 fogli di carta fotografica e 1 cartuccia d’inchiostro. Se avete domande sulla nostra stampante fotografica portatile 10x15cm con batteria ricaricabile.

