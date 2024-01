Con questo Monitor Portatile da 14 Pollici vedrai tutto quello che vuoi, ovunque ti trovi: prendilo ORA a SOLI 85 euro!

Arzopa è un monitor portatile da 14 pollici con risoluzione da 1920×1080 fhd, ips con hdmi/type-c/usb-c, doppio altoparlante integrato. Compatibile con laptop, pc windows, mac, smartphone, console. Oggi puoi prenderlo con il 5% di sconto a soli 85,49 euro!

Caratteristiche prodotto

Il monitor portatile ARZOPA ha una risoluzione Full HD 1920 x 1080. Lo schermo IPS offre un angolo di visione completo di 178°. Rapporto di contrasto 1000: 1, offrono un’immagine accurata e vivida. Le proporzioni dello schermo 16: 9 e la frequenza di aggiornamento di 60 HZ mostrano l’immagine reale del gioco/scena/funzionamento perfettamente e rapidamente. La tecnologia del filtro a luce blu impedisce ai tuoi occhi di stancarsi. La tecnologia di rendering HDR ripristina l’immagine reale, un contrasto più forte, una gamma più dinamica e dettagli dell’immagine, offrendoti un’esperienza visiva straordinaria. Il monitor può regolare la modalità orizzontale o verticale secondo te. Modalità di visualizzazione 3 in 1: modalità duplicata, modalità estesa, modalità secondo schermo.

Collega facilmente laptop/PC/Mac/XBOX/PS3/ PS4/PS5, interruttori, ecc. tramite la porta Type-c o Mini HDMI, che offre una connessione stabile e trasmissione dati costante. Tutto il design è ideale per estendere lo schermo o giocare in viaggio d’affari, viaggio o intrattenimento domestico. Peso: 1,44 libbre, spessore inferiore 0,35 pollici. La cornice stretta rende il campo visivo più aperto, molto comodo per portarlo fuori durante i tuoi viaggi d’affari, viaggi o ovunque. I 2 altoparlanti integrati offrono un suono incredibile e un intrattenimento più coinvolgente, specialmente quando ascolti musica/guardi film/giochi. E’ dotato di un robusto supporto che lo mantiene stabile e consente di utilizzarlo più comodamente.

