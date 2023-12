Con soli 94 euro avrai il Cinema sempre con te: non perdere questo Videoproiettore in OFFERTA

Il Videoproiettore Toperson è in HD Dolby, WiFi, Bluetooth, 8000 Lumens, nativo 1080P, compatibile con iOS/Android/TV Stick/PC/PS4/PS5. Oggi puoi farlo tuo a soli 94,28 euro, con lo sconto del 5%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Videoproiettore Toperson: le caratteristiche

Il proiettore T421 supporta 2,4 GHz e 5,0 GHz, il mirroring dello schermo o la funzione di drop video possono essere facilmente collegati correttamente entro un minuto. Dotato di funzione Bluetooth e funzione di memoria Bluetooth. In uso domestico, la risoluzione nativa 1080p e 8000 lumen offrono un’esperienza di visualizzazione eccellente, oltre a supporto per video. È adatto a condividere film, giochi, giochi sportivi, ecc. Con la famiglia e gli amici, rendendolo una scelta ideale per il tuo home theater.

La porta HDMI consente di guardare i contenuti dell’abbonamento Netflix collegandosi a TV BOX/TV Stick/lettore DVD/computer con un cavo. La porta USB consente di guardare filmati/immagini/documenti sulla chiavetta USB, di andare avanti o indietro velocemente, di passare da un video all’altro in una playlist, ecc. Inoltre, è possibile collegare il proprio Android/iPhone tramite la porta USB per copiare lo schermo. I proiettori Toperson hanno tutti certificazioni internazionali come UKCA, FCC-ID, PSE, CE, ROHS, BSCI, ISO9001, WEEE, TELEC, ecc. Avrete 2 anni di garanzia e la sostituzione a vita degli accessori (telecomando, cavo di alimentazione, cavo HDMI, ecc.).

