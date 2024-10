Connessione al top ovunque con il Router Xiamo a soli 9€ su Amazon

Espandi al massimo la tua rete WiFi rendendola più veloce e stabile che mai con il Router 4A Xiaomi! Oggi è disponibile su Amazon ad un prezzo bomba di soli 9 euro con un maxi sconto del 67%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è limitata e gli articoli stanno andando letteralmente a ruba!

Router 4A Xiaomi: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Router 4A Xiaomi supporta Smart Connect, offrendo bande a 2,4 GHz e 5 GHz con un unico nome Wi-Fi. Nello specifico la 2,4 GHz offre prestazioni migliori attraverso i muri, mentre la 5 GHz offre velocità più elevate.

Questo dispositivo è dotato di 4 antenne omnidirezionali esterne, testate con precisione, con una struttura interna e una configurazione attentamenta progettata. In questo modo è possibile migliorare notevolmente le prestazioni di trasmissione, anche in ambienti complessi e anche attraverso le pareti della tua casa.

Il modello in offerta è dotato, inoltre, di una grande memoria da 64 MB che assicura la stabilità della trasmissione dei dati e la connettività stabile di ogni dispositivo di accesso. In più un algoritmo di correzione degli errori intelligente migliora i segnali deboli per una trasmissione più stabile ed efficiente ovunque.

Anche la sicurezza è sempre garantita in quanto è realizzato con un substrato metallico trattato in modo speciale che è combinato con nanomateriali i quali vantano eccezionali caratteristiche di radiazione termica. Questo vuol dire che offre eccellenti capacità di assorbimento e dissipazione del calore per abbassare efficacemente la temperatura del chip e fornire una migliore stabilità del sistema.

