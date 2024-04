Connessione stabile e VELOCISSIMA con il Router WiFi 6 NETGEAR a MINI PREZZO

Per avere una connessione internet stabile e veloce in ogni angolo di casa, non fatevi scappare la super offerta sul Router WiFi 6 NETGEAR! Oggi è disponibile su Amazon a soli 179 euro con uno sconto del 10%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, la promozione è in scadenza e gli articoli stanno per terminare!

Router WiFi 6 NETGEAR: funzionalità e modalità di utilizzo

Con il Router WiFi 6 NETGEAR puoi goderti film, giochi, videochiamate e altro ancora senza interruzioni su tutti i tuoi dispositivi, contemporaneamente.

I 6 flussi WiFi del RAX50 offrono prestazioni e affidabilità elevate fino a 4 volte superiore per i dispositivi IoT. Nello specifico le velocità WiFi fino a 5.4 Gbps ti consentono di scaricare, trasmettere in streaming e trasferire file fino a 4.5 volte più velocemente.

Il dispositivo è progettato per supportare tutte le connessioni e la modalità di utilizzo è semplicissima: collega semplicemente Internet alla porta WAN utilizzando un cavo Ethernet e inizia a utilizzare la tua rete cablata e wireless.

Il software di sicurezza multistrato NETGEAR Armor protegge tutti i tuoi dispositivi intelligenti, smartphone e computer connessi con una protezione antivirus, antimalware e antifurto. In più l’app Nighthawk semplifica la configurazione del router e ottimizza la configurazione del WiFi, include funzionalità come il test della velocità Internet, l’accesso remoto alla rete, la messa in pausa di Internet e altro ancora.

