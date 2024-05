Smart TV Samsung 65 4K: FORTE SCONTO del 32% ancora per POCO

Una televisione che ti faccia apprezzare ogni particolare di ciò che stai guardando e che soprattutto ti faccia sentire come se stessi allo stadio o al cinema c’è su Amazon a un buon prezzo? Oggi è il tuo giorno fortunato perché su Amazon è presente una fantastica Smart TV SAMSUNG Crystal 4K 65″, acquistabile ancora per pochissime ore con un ottimo sconto del 32% che va a fissare il prezzo finale d’acquisto a 649,00€. Approfittane subito!

Smart TV Samsung 65″ 4K: sfrutta subito lo sconto presente su Amazon

Questa fantastica Smart TV di Samsung, tramite la tecnologia PurColour, riesce a garantire dei colori sempre ottimizzati, così da fruire sempre e comunque di immagini vivide e realistiche che renderanno ancora più coinvolgenti le tue esperienze visive con film e serie TV. Grazie al potente processore Crystal 4K, in tandem con un fantastico sistema di Upscaling, puoi fruire di tutti i tuoi contenuti preferiti con la risoluzione 4K, in modo da non perdere neanche un dettaglio di ciò che stai guardando.

La Smart TV 4K dispone inoltre di un audio surround 3D abbinato all’audio virtuale del canale superiore, il quale ti riuscirà a garantire un’esperienza sonora estremamente immersiva ogni volta che la utilizzerai. In più, grazie alla tecnologia Adaptive Sound, l’audio sarà ottimizzato in base all’analisi della scena in tempo reale in base al tipo di contenuto, così da ottenere sempre e comunque dei suoni ultra vividi ma allo stesso tempo bilanciati.

Acquista subito questo incredibile prodotto su Amazon: ancora per pochissime ore, è disponibile con lo sconto del 20% che va a fissare il prezzo finale d’acquisto a 649,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.