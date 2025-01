Connessione WiFi ovunque tu sia con il Router mobile TP-Link a soli 32€

Per sfruttare una connessione veloce ed affidabile ovunque tu sia, sfrutta il Router mobile WiFi Mercusys TP-Link! Oggi è disponibile su Amazon a soli 32 euro con un super sconto del 32%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Router mobile WiFi Mercusys TP-Link: funzionalità e specifiche tecniche

Il Router mobile WiFi Mercusys TP-Link è un hotspot a batteria che sfrutta la rete mobile 4G LTE per offrirti una connessione performante e stabile ovunque ti trovi e in qualsiasi momento della giornata.

Nello specifico supporta gli standard FDD-LTE e TDD-LTE (compatibile con i principali operatori telefonici in Italia e nel mondo) e permette di raggiungere velocità fino a 150 Mbps in download e 50Mbps in upload.

La sua potenza è davvero incredibile in quanto permette di creare una rete Wi-Fi 2.4GHz con velocità fino a 150Mbps, in grado di supportare fino a 10 dispositivi wireless in contemporanea. Questo vuol dire che è l’ideale per connettere tutti i tuoi dispositivi (come tablet, laptop, smartphone e così via) al Wi-Fi oppure per condividere la rete con i tuoi compagni di viaggio.

Allo stesso tempo, questo modello è dotato di batteria ricaricabile 2200mAh con durata fino a 10 ore quindi risulta essere ideale per permetterti di svolgere le tue attività online per tutto il giorno senza la preoccupazione di rimanere a corto di energia quando lavori o ti diverti.

Oggi il Router mobile WiFi Mercusys TP-Link è disponibile su Amazon a soli 32 euro con un super sconto del 32%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.