Continua il Black Friday: su Amazon risparmi più di 100€ sul Motorola edge 50 neo

Hai bisogno di uno smartphone nuovo che offra prestazioni elevate ma ad un prezzo conveniente? Con le offerte Black Friday oggi puoi acquistare su Amazon il Motorola edge 50 neo a soli 324 euro grazie ad uno sconto bomba del 24%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Motorola edge 50 neo: tutte le caratteristiche tecniche

Il Motorola edge 50 neo è uno smartphone di ultima generazione che, grazie agli sconti Black Friday, oggi puoi acquistare con una spesa davvero minima.

Innanzitutto si contraddistingue per il suo innovativo processore MediaTek che offre performance eccellenti in ogni settore: questo vuol dire che potrai eseguire qualsiasi operazione in modo ottimale e super fluido in qualsiasi momento e ovunque tu sia.

Questo modello, inoltre, vanta uno schermo Super HD pOLED da 6,36 pollici che garantisce una visualizzazione impeccabile in qualsiasi condizione di luce esterna, anche sotto il sole diretto. In più, grazie alla sua Fotocamera Sony LYTIA 700C e al teleobiettivo con zoom, potrai sbizzarrirti a realizzare scatti da vero professionista e video in 4K stabili e super nitidi.

Un’altra caratteristica di spicco è la batteria potentissima che ti accompagna per un’intera giornata anche se utilizzi il dispositivo in modo intensivo. Tra l’altro, con la Ricarica TurboPower da 68 W avrai a disposizione l’energia di cui hai bisogni in pochissimi minuti.

