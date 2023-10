Conto business completo, smart e scalabile: Qonto è in prova gratuita

Per liberi professionisti, microimprese e PMI è essenziale individuare un conto corrente business realmente vantaggioso e in grado di garantire un servizio bancario completo e con tanti strumenti aggiuntivi (per la gestione della contabilità, la fatturazione e il monitoraggio delle spese). Chi è alla ricerca di una soluzione di questo tipo può oggi puntare su Qonto.

La fintech è oramai un punto di riferimento del settore bancario, garantendo un’offerta articolata e scalabile, con tanti piani tra cui scegliere l’opzione giusta per la propria attività. Il conto business di Qonto è disponibile con servizi specifici per professionisti, microimprese e PMI (fino a 250 collaboratori). Per ogni categoria di cliente ci sono più piani tra cui scegliere quello giusto.

Qonto, inoltre, mette a disposizione una prova gratuita e senza impegno di 30 giorni. In questo modo, quindi, è possibile scoprire e testare personalmente tutti i vantaggi del servizio. Per iniziare subito a provare Qonto è possibile accedere al sito ufficiale qui di sotto e poi scegliere la versione del conto business da aprire.

Qonto è la scelta giusta per il conto business smart e completo

Scegliere Qonto, in questo momento, è la mossa giusta per poter accedere a un conto business realmente completo e in grado di adattarsi alle proprie necessità. Il conto garantisce un’operatività completa (con possibilità di accedere anche a “sotto conti”) e permette di sfruttare le carte di pagamento One Mastercard (con possibilità di avere carte virtuali illimitate). Ci sono poi strumenti avanzati per la gestione della contabilità, la fatturazione elettronica e il monitoraggio di entrate e uscite.

da notare che conto è disponibile con un abbonamento mensile (il canone dipende dalla versione scelta). Optando per l’abbonamento annuale, però, è possibile ottenere uno sconto del 20%: in questo modo è possibile accedere al conto corrente a partire da 9 euro al mese. Per iniziare la prova gratuita è possibile seguire il link qui di sotto.

