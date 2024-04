L'ICO crypto di 99Bitcoins token raccoglie oltre 800.000 dollari e offre un enorme airdrop di BTC da 99.000 dollari

Il token 99Bitcoins ha raccolto finora 800.000 dollari durante la prevendita e gli investitori stanno correndo per assicurarsi la loro quota del suo airdrop.

Inaugurando una ristrutturazione rivoluzionaria dell’educazione crypto, la nuova piattaforma Learn-to-Earn di 99Bitcoins comprende il token 99Bitcoins e un’attesissima campagna airdrop, con in palio BTC del valore di $ 99.000.

$ 99BTC alimenteranno la piattaforma Learn-to-Earn, che premia gli utenti che imparano a conoscere la criptovaluta.

Da re dei contenuti a straordinaria cripto

99Bitcoins si conferma uno dei media più stimati del settore. È stato concepito nel 2013, lo stesso anno di CoinDesk, e ha iniziato subito ad ottenere riconoscimenti.

Oggi è un punto di riferimento per i contenuti di criptovaluta di qualità, che vanta oltre 700.000 YouTube e 2,8 milioni di iscritti alla newsletter.

Tuttavia, la sua ultima impresa colmerà molteplici lacune del mercato. Servirà l’industria con i contenuti educativi attraverso un approccio “Learn to Earn”, intrecciando tokenomics all’avanguardia per stimolare la partecipazione della community.

In precedenza, i nuovi arrivati nel settore erano soggetti a contenuti educativi frammentati e li cercavano su Twitter e YouTube.

Ma i prestigiosi contenuti di 99Bitcoins semplificheranno il processo e infonderanno un grado di fiducia, affidabilità e professionalità più in linea con futuro del settore.

Sulla piattaforma Learn-to-Earn di 99Bitcoins, gli utenti possono intraprendere un percorso di autoapprendimento strutturato che comprende moduli, quiz e tutorial.

Accumuleranno punti esperienza interagendo con la piattaforma, aiutandoli a scalare la classifica, il che, a sua volta, farà guadagnare loro più premi.

Oltre ad accedere alla piattaforma Learn-to-Earn, i possessori di token 99Bitcoins hanno accesso a ricompense sotto forma di token, strumenti e formazione BRC20, segnali di trading di criptovalute, un gruppo di comunità VIP e il potenziale di apprezzamento del capitale.

Nello specifico, il sito web di 99Bitcoins fa riferimento all’effetto dimezzamento del Bitcoin come fattore determinante del prezzo integrale per $ 99BTC. Il sito prevede che man mano che BTC salirà più in alto, sempre più persone saranno attratte dal settore e dalla piattaforma 99Bitcoins, sostenendo la domanda per $ 99BTC.

Questi vantaggi non sono passati inosservati, con gli investitori che finora hanno investito $ 800.000 nella prevendita. Ma un altro motivo del suo successo è il continuo airdrop, che offre reali ricompense in Bitcoin.

Oltre 4.000 partecipanti all’airdrop di 99Bitcoins: unisciti prima che sia troppo tardi!

$ 99.000 in Bitcoin verranno distribuiti come premi airdrop ai vincitori. Ma il premio sarà diviso tra 99 persone, dando ai partecipanti buone possibilità di vincere. I vincitori saranno annunciati il 19 luglio 2024.

Tuttavia, ci sono molti altri modi in cui gli utenti possono guadagnare criptovalute gratuite con il token 99Bitcoins. Ad esempio, lo staking è già attivo e offre un APY di circa il 2.300%. Ma questo diminuirà man mano che lo staking pool cresce.

Secondo il suo sito web, il 10,5% dei token da $ 99BTC è assegnato alla prevendita, il 14% alle ricompense di staking, il 27,5% ai fondi del progetto, il 17% ai premi destinati alla community, l’8% alla liquidità e il 23% al marketing.

Il prezzo attuale del token 99Bitcoins è di $ 0,00102, ma aumenterà durante la prevendita. Il prossimo rialzo avverrà tra quattro giorni o quando la prevendita raggiungerà 1,4 milioni di dollari.

Unisciti al Telegram di 99Bitcoins o segui il progetto su X per gli ultimi sviluppi. In alternativa, visita il suo sito web di prevendita per acquistare e mettere in staking i token.