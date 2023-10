Acquista questo strepitoso Controller Dualshock PS4 a soli 59 euro!

Bello, comodo, vibrante! Queste ed altre caratteristiche fanno di questo Controller Dualshock per PS4 qualcosa di irrinunciabile per i gamer. Il touch pad di questo modello è trasparente, pertanto lascia intravedere la barra luminosa, donando così anche un affascinante lato estetico al tuo gaming. Molto comoda l’impugnatura, grazie alla forma ergonomica, alla quale occorre aggiungere le superfici texture che, a contatto con le mani, rendono migliore la presa. Che sarà così antiscivolo anche per il gaming più concitato. Così eviterai di farlo cadere e che si rompa. E’ compatibile con il software di sistema PS4 versione 3.5 o successiva. Può funzionare con una temperatura tra i 5° C e i 35° C. Quindi potrai tranquillamente portarlo anche alla casa al mare o in montagna. Oggi lo paghi solo 59 euro grazie allo sconto del 16%!

Bello e comodo questo Controller Dualshock per PS4!

Nell’incipit non abbiamo detto tutto su questo controller Dualshock per PS4! A partire dal colore nero, che fa da sfondo a quelli che sono i colori tipici dei bottoni di casa Play Station. Mentre la scritta del nome della casa nipponica è risaltata da un insolito bianco. Ti permette di ascoltare l’audio di gioco in privato e cogliere ogni esplosione, sparo e rumore grazie all’ingresso audio integrato per cuffie da 3,5 mm. Puoi scatenarti mentre l’accelerometro e il giroscopio integrati rilevano ogni movimento, spostamento e rotazione del tuo controller wireless DUALSHOCK 4.

Carica la batteria interna del controller da qualsiasi porta USB, per poter eseguire la carica comodamente mentre giochi. Dunque potrai dire basta all’incubo di aver dimenticato di caricarlo proprio quando avevi tempo di fare una partita! Ancora, con il comodissimo tastino share posto in alto a sinistra puoi condividere facilmente con gli altri in maniera istantanea le fasi più belle del gioco. Il touch pad posto al centro è altrettanto comodo e migliorato. Anche perché mostra la bassa luminosa.

Insomma, per chi ama giocare con il PS4 questo controller Dualshock è qualcosa di irrinunciabile, per non perdere neanche un’emozione senza rinunciare al confort! Oggi lo paghi solo 59 euro grazie allo sconto del 16%!

