Copilot Plus AI in arrivo su laptop gaming Asus e MSI grazie a Nvidia e AMD

Nvidia e AMD si stanno preparando a lanciare laptop da gaming che includono le funzionalità AI Copilot Plus che Microsoft ha da poco annunciato per i laptop basati su Qualcomm Snapdragon. L’annuncio è stato fatto in occasione del Computex 2024 di Taiwan, la fiera dedicata all’informatica e alla tecnologia più importante del mondo. I nuovi laptop RTX AI annunciati da ASUS e MSI sono dotati di GPU GeForce RTX fino alla serie 4070 e di SoC a basso consumo energetico con funzionalità Windows 11 AI PC.

NVIDIA, con un post suo blog ha affermato che questi laptop “riceveranno un aggiornamento gratuito all’esperienza Copilot+ PC quando disponibile“. Un’affermazione del genere potrebbe avere un duplice significato al momento. Potrebbe voler dire che Microsoft potrebbe non essere pronta a lanciare Recall e le altre funzionalità Windows basate su su chip AMD, oppure che potrebbe esserci un periodo di esclusività per i dispositivi Windows Surface su Arm Qualcomm in arrivo il 18 giugno. Staremo a vedere-

NVIDIA è molto attiva in questo settore, in quanto vuole essere protagonista assoluta della componentistica che gestisce l’intelligenza artificiale. Sta lavorando per fare in modo che i suoi chip siano più efficienti rispetto alle NPU che fanno lo stesso lavoro nei nuovi dispositivi Microsoft. In tal senso Nvidia punta molto sul suo marchio di “laptop RTX AI“, sottolineando che le sue GPU sono più capaci di eseguire carichi di lavoro di intelligenza artificiale più pesanti rispetto a un NPU tradizionale.

Dato che le NPU si attestano attualmente a prestazioni di circa 40 TOPS e le GPU per PC di Nvidia possono superare i 1.000 TOPS , è evidente che gli sviluppatori debbano scegliere in base alle loro esigenze. Le NPU sono progettate per modelli più piccoli e per un’importante efficienza energetica nei laptop, mentre le GPU possono gestire efficacemente modelli più grandi con prestazioni più elevate nei PC desktop, dove la durata della batteria non è un fattore rilevante.

Riuscire ad unire efficienza energetica ad altre prestazioni di calcolo su laptop è la sfida che NVIDIA e AMD si apprestano ad ingaggiare.