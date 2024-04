COUPON ESCLUSIVO su eBay per Redmi Pad SE: il tablet da 11 costa niente

Continuano le offerte shock di eBay in ambito mobile e quest’oggi l’eccellente tablet Android Redmi Pad SE può essere tuo a un prezzo molto conveniente. Infatti, sfruttando il codice coupon “XIAOMIDAYS24”, il device del colosso cinese è in vendita ad appena 154€ grazie allo sconto immediato del 15%.

Malgrado costi davvero molto poco Redmi Pad SE ha tutte le carte in regola per assicurarti un’esperienza di utilizzo davvero appagante, partendo subito dal design.

Redmi Pad SE è in vendita su eBay a un prezzo molto contenuto con questo coupon

A tal proposito, il tablet Redmi sfoggia un bellissimo telaio unibody in alluminio con un forte sapore premium nonostante costi pochissimo; il pannello frontale da 11”, inoltre, è perfetto per guardare video super fluidi e ad altissima risoluzione senza cali di frame.

Adatto per navigare in rete, chattare sui social, studiare e anche lavorare, il tablet Redmi Pad SE monta un buon processore octa-core Snapdragon 680 con di fianco 8GB di RAM e una mega batteria da 8000 mAh che ti accompagna per un giorno intero.

Se ritieni che il tablet di Android a marchio Redmi possa soddisfare le tue necessità personali, ricorda di utilizzare il codice coupon “XIAOMIDAYS24” in fase di acquisto per pagarlo una sciocchezza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.