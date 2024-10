Coupon super conveniente sul Mini PC NiPoGi: ne rimangono pochissimi

Rendi la tua postazione di lavoro più efficiente e produttiva che mai con questo piccolo concentrato di potenza! Parliamo del Mini PC NiPoGi CK10, oggi disponibile su Amazon a soli 389 euro con un coupon di sconto di 70 euro da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, i coupon potrebbero terminare da un momento all’altro!

Mini PC NiPoGi CK10: specifiche tecniche e funzionalità

Il Mini PC NiPoGi CK10 è un piccolo concentrato di potenza che permette di rendere più efficiente che mai il tuo lavoro.

In primis si caratterizza per il suo processore Ιntel Core i5-12450H di 12a generazione che risulta adatto a gestire sia il lavoro d’ufficio, che la riproduzione di video 4K, la formazione online, la progettazione e il fotoritocco professionale.

Inoltre è dotato di una RAM a doppio canale da 16 GB + 16 GB che è il 30% più veloce in lettura e scrittura rispetto a quella a canale singolo, consentendo al micro PC di eseguire più operazioni ad alte prestazioni contemporaneamente ottimizzando sia i risultati che le tempistiche.

Anche la connettività è sempre garantita garzie alla tecnologia WiFi6 e al Bluetooth 5.2 con le quali potrai facilmente ottenere una connessione wireless stabile in qualsiasi luogo. In più+, questo dispositivo è dotato di numerose porte: 4 USB 3.0, 1 USB-C (solo trasferimento dati), 2 HDMI, 1 VGA, 1 Gigabit LAN, 1 ingresso audio/microfono e 1 presa CC.

Oggi il Mini PC NiPoGi CK10 è disponibile su Amazon a soli 389 euro con un coupon di sconto di 70 euro da applicare al momento dell’ordine. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non aspettare oltre, i coupon potrebbero terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.