Crea l'atmosfera giusta con 2 Lampadine WiFi TP-Link a prezzo stracciato (solo 13€)

Con l’arrivo delle feste natalizie, è importante creare l’atmsofera giusta anche in casa sfruttando i giusti gadget tech del momento! In occasione della Settimana del Black Friday, potrai acquistare su Amazon 2 Lampadine WiFi Intelligenti TP-Link a soli 13 euro con uno sconto maxi del 30%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere gli articoli domani stesso direttamente a casa tua. Cosa aspetti? Una promozione così conveniente è davvero speciale!

Lampadine WiFi Intelligenti TP-Link: come sfruttarle al meglio

Le Lampadine WiFi Intelligenti TP-Link in super offerta su Amazon sono dei gadget tech di ultima generazione che ti aiuteranno a creare l’atmosfera giusta in casa ogni volta che vorrai.

Questi mini dispositivi ti permettono di regolare la luminosità, la temperatura della luce e i colori scegliendo tra 16 milioni di tonalità diverse: in questo modo avrai a disposizione sempre scenari diversi in base alle tue esigenze e alle occasioni del momento, che si tratti di cene romantiche o feste tra amici.

La modalità di utilizzo è particolarmente semplice anche grazie alla compatibilità con Amazon Alexa o Google Assistant: sfruttando dei semplici comandi vocali potrai scegliere il colore che vuoi e creare l’atmosfera giusta in pochi secondi.

Tra l’altro, non è necessario nessun hub e puoi connetterle in un attimo alla rete Wi-Fi di casa. È possibile controllare le lampadine smart anche da remoto utilizzando l’app Tapo, così da accendere, spegnere o cambiare i colori anche quando non sei in casa.

