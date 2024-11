Crolla il prezzo degli Auricolari Bluetooth Yamaha: ultimissimi a disposizione

Vuoi ascoltare la tua musica preferita sempre in maniera ottimale ovunque tu sia? Allora approfitta subito della mega offerta sugli Auricolari In-Ear Bluetooth Yamaha! Oggi sono disponibili su Amazon a soli 56 euro con un maxi sconto del 43%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, sono a disposizione gli ultimissimi articoli in promozione!

Auricolari In-Ear Bluetooth Yamaha: specifiche tecniche e funzionalità

Gli Auricolari In-Ear Bluetooth Yamaha sono dei veri e propri must-have per chi è appassionato di musica e vuole immergersi nelle sue canzoni preferite.

Grazie alla funzionalità True Sound, questi gioiellini dinamici offrono una nitidezza mozzafiato, catturando le sfumature di ogni strumento e dettaglio vocale così da farti sentire come al centro di un concerto in ogni luogo tu sia.

Inoltre, sfruttando la funzionalità Qualcomm Clear Voice Capture, i due microfoni su ogni auricolare isolano la voce dai suoni di fondo e la trasmettono con una nitidezza impeccabile, anche in ambienti rumorosi. Così facendo potrai davvero immergerti nei tuoi brani preferiti senza alcuna distrazione.

Un’altra specifica fondamentale che fa la differenza è la batteria a lunga durata che assicura fino a 9 ore di autonomia per gli auricolari e altre 15 ore con la custodia di ricarica per un ascolto duraturo. In più, sono dotati di resistenza all’acqua IPX5 così da poterli indossare in ogni avventura all’aria aperta o durante i tuoi allenamenti senza alcuna preoccupazione.

Per finire, la modalità Listening Care regola l’equalizzazione in modo intelligente per offrire un audio ad alte prestazioni anche a un volume inferiore.

