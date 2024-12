Crolla il prezzo dell'Apple iPad Air con chip M2: promo esclusiva su Amazon

Uno dei tablet più all’avanguardia del momento oggi è disponibile su Amazon in promozione speciale! Parliamo dell’Apple iPad Air con chip M2, al momento disponibile a soli 649 euro con uno sconto speciale del 10%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al chcek-out. Non aspettare oltre, un’offerta del genere non capita tutti i giorni!

Apple iPad Air con chip M2: specifiche tecniche e funzionalità

L’Apple iPad Air con chip M2 è più potente e versatile che mai, adatto sia ai tuoi progetti professionali che all’intrattenimeno quotidiano di tutta la famiglia.

In primis, vanta uno splendido display Liquid Retina con tecnologie evolute come il True Tone e un’ampia gamma cromatica P3: questo vuol dire che è in grado di offrirti immagini spettacolari con colori brillanti e particolari minuziosi in qualsiasi condizione di luce esterna.

Inoltre iPadOS rende questo modello davvero super efficiente sotto tantissimi punti di vista: ad esempio potrai usare più app alla volta, scrivere a mano nei campi di testo con Apple Pencil, e ritoccare e condividere foto. Allo stesso tempo, grazie a Stage Manager è possibile semplificare il multitasking permettendoti di lavorare con più app sovrapposte, in finestre che puoi ridimensionare e anche spostare su uno schermo esterno.

Un’altra specifica di spicco è il sistema di fotocamere evoluto formato da una fotocamera frontale orizzontale da 12MP con ultra grandangolo e Inquadratura automatica, e una fotocamera posteriore da 12MP con grandangolo e flash True Tone.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.