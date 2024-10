Crolla il prezzo dell'Apple MacBook Air 2024 con chip M3: solo per oggi

Stai cercando un pc portatile nuovo e super prestante per i tuoi progetti professionali? Abbiamo quello che fa per te! Parliamo dell’Apple MacBook Air 2024 con chip M3, oggi disponibile su Amazon a soli 1.499 euro con uno sconto conveniente del 5%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere è davvero unica!

Apple MacBook Air 2024 con chip M3: tutte le specifiche tecniche

L’Apple MacBook Air 2024 con chip M3 è un vero e proprio portento, perfetto anche per i tuoi progetti professionali più complessi.

Il suo fiore all’occhiello è senza dubbio il chip M3 con una potente CPU a 8 core e una GPU fino a 10 core che permette di effettuare qualsiasi operazione al meglio e nella massima fluidità. In più è superleggero e spesso poco più di un centimetro, quindi potrai portarlo ovunque nella massima comodità e senza nessuno stress.

Questo modello è dotato di un display Liquid Retina da 13,6 pollici che supporta un miliardo di colori e che garantisce una visualizzazione eccezionale in qualsiasi condizione di luce esterna. Questo si traduce in contenuti multimediali più realistici che mai, così da poterti sentire sempre al centro dell’azione.

L’autonomia è davvero estesa tanto da accompagnarti per l’intera giornata senza alcuna preoccupazione. Allo stesso tempo, grazie a macOS, ogni applicazione verrà eseguita in modo rapidissimo, da Microsoft 365 ad Adobe Creative Cloud.

Oggi l’Apple MacBook Air 2024 con chip M3 è disponibile su Amazon a soli 1.499 euro con uno sconto conveniente del 5%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere è davvero unica!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.