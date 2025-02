Crolla il prezzo dell'Apple Watch SE: non farti scappare lo smartwatch del momento

Desideri uno smartwatch all’avanguardia che ti supporti in tutte le tue attivitià quotidiane? Abbiamo la soluzione adatta a te! Si tratta dell’Apple Watch SE, oggi disponibile su Amazon a soli 229 euro con uno sconto bomba del 21%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile rateizzare il pagamento con Codifid al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Apple Watch SE: tutte le funzionalità dello smartwatch

L’Apple Watch SE è un gioiellino tech in grado di supportarti in qualsiasi attività giornaliera, ottimizzando la tua routine quotidiana.

Grazie alle funzionalità di watchOS 11, questo smartwatch risulta essere più intelligente, personalizzabile e connesso così da permetterti di fare tutto in modo sempre fluido ed efficiente. In particolare, potrai rimanere sempre in contatto con il mondo esterno senza utilizzare lo smartphone: direttamente dal tuo polso potrai mandare messaggi, rispondere ad una telefonata, ascoltare musica e podcast,e addirittura usare Siri.

Questo modello vanta anche una serie di funzionalità all’avanguardia per tenere sotto controllo la salute: è in grado di inviare una notifica se il battito cardiaco è irregolare, o se la frequenza è troppo alta o troppo bassa. Inoltre, èè possibile chiamare aiuto quando serve con “Rilevamento cadute”, “Rilevamento incidenti” e SOS emergenze.

Ovviamente il dispositivo è anche perfetto per seguirti nell’attività fisica grazie all’app Allenamento che offre parametri evoluti riguardo le tue performance e i tuoi miglioramenti.

