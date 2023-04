Crucial P5 Plus 500Gb SSD velocissimo ad un prezzo bomba -48%

Il Crucial P5 Plus 500GB SSD è sicuramente un’ottima soluzione per chi cerca un’unità di archiviazione veloce ed affidabile. La sua tecnologia NVMe PCIe 4.0 ci fa raggiungere prestazioni esaltanti con velocità di lettura fino a 6.600 MB/s e velocità di scrittura fino a 3.750 MB/s, perfetto quindi per chi vuole ottenere il top dalle proprie applicazioni e giochi.

Sconto da non perdere per questo SSD venduto e spedito da Amazon: 46,98 euro invece che 90,99 euro.

Veloce, affidabile e scontatissimo

La presenza di un software dedicato che tiene l’unità aggiornata è un grande plus, in quanto consente di ottimizzare le prestazioni e risolvere eventuali criticità di archiviazione in modo rapido ed efficace.

Tutto questo è una vera e propria manna dal cielo per coloro i quali utilizzano il Crucial P5 Plus 500GB SSD per applicazioni ad alte prestazioni come videogiochi, montaggio video o rendering 3D. E sempre per rimanere in tema di videogiochi Crucial P5 Plus 500GB SSD è del tutto compatibile con PlayStation 5, cosa questa da non sottovalutare visti i prezzi spesso esorbitanti degli hard disk ad alte prestazioni.

Benché non sia un SSD dedicato esplicitamente alla console giapponese le prestazioni sono estremamente elevate, di fatto alla pari dell’hard disk montato di base sulla console. Ha anche funzionalità avanzate come la crittografia dell’intero disco AES a 256 bit con accelerazione hardware basata sulla specifica TCG OPAL 2.0 o la protezione termica adattiva che si attiva quando si tocca una temperatura di 80 gradi per salvaguardare i dati.

Grazie poi al software dedicato proprietario Crucial Storage Executive, che consente anche di tenere sott’occhio l’unità e aggiornare il firmware, possiamo sfruttare abilità come la momentum cache e la possibilità di migliorare e ottimizzare le prestazioni dell’SSD.

In definitiva questo Crucial P5 Plus 500GB SSD scontato del 48% su Amazon è da prendere al volo sia per gli utenti PC in cerca di altre memorie veloci da dare in pasto al proprio computer che dai possessori di PlayStation 5 più esigenti da sempre affamati di più spazio per i giochi.

500 velocissimi giga a meno di 50 euro. Da comprare al volo!