Cuffie Beats Studio Buds con audio spaziale a meno di metà prezzo (-55%)

Ascolta la tua musica preferita con stile grazie alle Cuffie Beats Studio Buds! Oggi questi gioiellini tech sono disponibili su Amazon a soli 84 euro con un super sconto del 55%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è limitata e gli articoli stanno andando a ruba!

Cuffie Beats Studio Buds: specifiche tecniche e funzionalità

Le Cuffie Beats Studio Buds sono un vero e proprio must-have per chi è appassionato di musica e desidera immergersi nei propri brani preferiti come mai prima d’ora.

Innanzitutto supportano l’audio spaziale offrendoti un’esperienza di ascolto coinvolgente in qualsiasi luogo tu sia così da farti sentire sempre come al centro di un concerto con tutti i generi musicali che vuoi.

Anche la comodità è sempre assicurata grazie ai copriauricolari in silicone disponibili in tre diverse taglie per donarti il massimo comfort ed una elevata stabilità. La modalità di utilizzo, tra l’altro, è semplicissima in quanto basterà inserirli delicatamente, torcerli e premere verso il basso fin quando non li senti stabili.

Inoltre, utilizzando l’app Beats puoi accedere ad informazioni e funzionalità innovative come i controlli integrati, il livello della batteria e gli aggiornamenti del firmware. Tra l’altro questi auricolari si integrano perfettamente nel mondo Apple e garantiscono l’abbinamento con i tuoi dispositivi con un semplice tocco. Gli utenti iPhone possono anche attivare Siri utilizzando semplicemente il comando vocale “Ehi Siri”.

Per finire, l’autonomia è davvero super estesta tanto da offrire fino a 24 ore di riproduzione musicale no-stop grazie alla custodia di ricarica.

