Cuffie Bluetooth ad un prezzo mai visto prima: sconto assurdo del -83%

Una doppia offerta del genere su Amazon non si era mai vista! Oggi le Cuffie Bluetooth HKERR sono disponibili a soli 17 euro grazie ad uno sconto assurdo dell’83% e un coupon aggiuntivo del 20% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, ad un prezzo così conveniente gli articoli stanno letteralmente andando a ruba!

Cuffie Bluetooth HKERR: caratteristiche tecniche e funzionalità

Le Cuffie Bluetooth HKERR sono dotate di potenti altoparlanti da 12 mm e di una struttura acustica di supporto all’interno dell’orecchio, che produce bassi intensi e alti brillanti.

L’esclusivo design acustico della cavità della stanza, con pressione dell’aria interna ed esterna bilanciata, impedisce la perdita di suono e garantisce la stabilità del suono. Questo vuol dire che potrai goderti la tua musica preferita in qualsiasi luogo, che tu sia in ufficio, a casa o in giro per la città.

Inoltre sono dotate del chip Bluetooth 5.3 grazie al quale possono essere abbinate più facilmente e più velocemente. In più il segnale risulta molto più forte e stabile ed elimina qualsiasi ritardo nella riproduzione viedeo così da garantirti un’esperienza audio molto più coinvolgente e realistica.

Il design semi-auricolare con un angolo di 108 gradi rende gli auricolari comodi e stabili da indossare per ore e ore. La modalità di utilizzo non è da meno con il controllo sensibile al tocco che consente una facile navigazione tra le impostazioni in qualsiasi momento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.