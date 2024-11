Cuffie Bluetooth Beats al minimo storico: le paghi quasi la metà con il Black Friday

Oggi su Amazon puoi acquistare gli auricolari on-ear che sogni da sempre ad un prezzo mai visto prima! Si tratta delle Cuffie Bluetooth Beats Studio Pro, al momento disponibili al minimo storico di 219 euro con uno sconto maxi Black Friday del 45%.

In questo modo potrai risparmiare addirittura 180 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento in piccole rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione speciale, hai ancora pochi giorni a disposizione!

Cuffie Bluetooth Beats Studio Pro: audio eccellente e massimo comfort

Le Cuffie Bluetooth Beats Studio Pro sfruttano la piattaforma acustica personalizzata Beats che offre un suono ricco e avvolgente sia quando si ascolta la musica che quando si risponde alle chiamate.

In primis si contraddistinguono per un audio spaziale personalizzato con il rilevamento dinamico della posizione della testa che ti mette al centro di un’esperienza d’ascolto immersiva a 360 gradi. In questo modo ti sentirai sempre come al centro di un concerto in qualsiasi luogo tu sia.

Inoltre potrai scegliere due diverse modalità di ascolto in base alle tue esigenze del momento: la cancellazione attiva del rumore (ANC) completamente adattiva se hai bisogno di isolarti ed eliminare le distrazioni esterne, e la modalità Trasparenza per rimanere in contatto con il mondo esterno.

Un’altra specifica di spicco è l’autonomia super estesa che arriva fino a 40 ore di ascolto no-stop, mentre con una ricarica Fast Fuel da 10 minuti potrai avere ben 4 ore di energia.

