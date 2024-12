Cuffie Bluetooth con design ad orecchie aperte a quasi metà prezzo (tue a soli 18€)

Durante i tuoi allenamenti ti piacerebbe sentire la tua musica preferita al massimo? Allora punta tutto sulle Cuffie Bluetooth sportive Boytond, oggi disponibili su Amazon a soli 18 euro con un mega sconto del 42%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cosa aspetti? Una promozione così conveniente non capita tutti i giorni!

Cuffie Bluetooth sportive Boytond: tutte le caratteristiche tecniche

Le Cuffie Bluetooth sportive Boytond presentano un design a orecchie aperte, lasciando spazio intorno alle orecchie per evitare la chiusura completa del canale uditivo. In questo modo potrai godere di una ventilazione ottimale, riducendo l’accumulo di sudore durante attività come viaggi, allenamenti ed escursioni.

La modalità di utilizzo è semplicissima: basta appoggiarle sulle orecchie, mantenendo senza sforzo il contatto con il mondo circostante. A differenza dei dispositivi in-ear, puoi conversare senza togliere le tue cuffie, quindi sono perfette anche per ambienti sociali e lavorativi.

Inoltre sono dotate di driver dinamici da 16,3 mm quindi offrono sempre un potente suono stereo, consentendoti di cogliere sfumature sottili nella musica. Questi driver avanzati, in più, garantiscono anche comunicazioni cristalline, fungendo da canale senza soluzione di continuità per conversazioni ininterrotte.

L’autonomia non è da meno: alimentati da batterie al litio ad alta densità e tecnologia di blocco energetico all’avanguardia, gli auricolari offrono 10 ore di riproduzione continua con una sola carica mentre con la custodia di ricarica arrivi fino a 40 ore di riproduzione, per un totale di ben 50 ore di musica no-stop.

