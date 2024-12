Cuffie Bluetooth on ear Marshall: un top di gamma scontatissimo al -40%

Vuoi immergerti nella tua musica preferita come se fossi sempre nel bel mezzo di un concerto? Allora prova le Cuffie Bluetooth On ear Marshall Major IV, oggi disponibili su Amazon a soli 88 euro con un mega sconto del 40%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione speciale, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Cuffie Bluetooth On ear Marshall Major IV: audio immersivo e massimo comfort

Le Cuffie Bluetooth On ear Marshall Major IV rappresentano un vero e proprio must have per chi vuole immergersi nella propria musica preferita come mai prima d’ora.

Innazitutto questi auricolari offrono sempre un suono eccezionale con una qualità audio impeccabile grazie ad alti cristallini e bassi profondissimi. Non è da meno la batteria super potente che permette di godere di 80 ore di riproduzione wireless così da non rimanere mai a corto della tua musica preferita per giorni interi.

Inoltre, la ricarica è velocissima ed è possibile sfruttare anche la modalità wireless per rendere l’operazione più semplice e pratica che mai.

Non è da meno il design ergonomico che permette di indossare le cuffie per ore e ore sempre nella massima comodità. Nello sepcifico si contraddistinguono per nuovi cuscinetti auricolari con cerniere 3D, un archetto dritto ed un filo ad anello con ammortizzatori in gomma rinforzati.

Anche la modalità di utilizzo è semplicissima con una manopola di controllo multidirezionale che consente di controllare la musica e le funzionalità del telefono con facilità.

