Cuffie Bluetooth praticamente regalate: lo sconto assurdo Amazon è del -79%

Amazon ha lanciato una promozione straordinaria su un paio di auricolari multifunzionali che oggi puoi acquistare ad un prezzo minimo! Parliamo delle Cuffie Bluetooth Rulefiss, oggi disponibili a soli 26 euro con un mega sconto del 79%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cogli al volo la promozione, ad un prezzo così stracciato gli articoli stanno andando a ruba!

Cuffie Bluetooth Rulefiss: tutte le caratteristiche tecniche

Le Cuffie Bluetooth Rulefiss sono auricolari che si caratterizzano per la tecnologia di rendering HD senza perdita di dati dotata di altoparlanti da 14.2 mm: in questo modo garantiscono un’esperienza audio impeccabile con alti cristallini e bassi profondi.

Allo stesso tempo la tecnologia di eliminazione del rumore ENC di alto livello permette sia di immergerti nelle tue canzoni preferite senza distrazioni, che di migliorare la chiarezza della voce delle chiamate sentendo sempre forte e chiaro il tuo interlocutore.

Un’alta caratteristica importante è il loro design ergonomico dotato, in più, di morbidi ganci per l’orecchio in silicone per ottenere un uso stabile e confortevole anche durante l’esercizio faticoso. Inoltre gli auricolari sono dotati di un nano rivestimento che permette loro di resistere a sudore, acqua e gocce di pioggia, quindi risultano perfette per tutte le tue avventure all’aria aperta.

L’autonomia è un altro punto di forza delle cuffie: offrono 8 ore di musica con una sola carica , mentre la custodia di ricarica le estende a 48 ore. In più, sfruttando il cavo di ricarica rapida di tipo C, possono essere caricate completamente in appena 2 ore.

Oggi le Cuffie Bluetooth Rulefiss sono disponibili su Amazon a soli 26 euro con un mega sconto del 79%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cogli al volo la promozione, ad un prezzo così stracciato gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.