Cuffie Bluetooth praticamente regalate: su Amazon lo sconto bomba è del -81%

Cuffie Bluetooth Rinsmola sono disponibili su Amazon a soli 24 euro con uno sconto bomba dell'81%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Cuffie Bluetooth Rinsmola: funzionalità e specifiche tecniche

Le Cuffie Bluetooth Rinsmola adottano un chipset professionale e sono dotati del Bluetooth 5.4 che permette una connessione più stabile, affidabile e veloce tra auricolari e dispositivo. Questo vuol dire che sono facili e veloci da connettere: dopo la connessione iniziale, basta estrarre gli cuffie dalla custodia di ricarica e si collegheranno automaticamente all’ultimo dispositivo associato.

Inoltre, questi auricolari sono dotati di un driver dinamico premium da 14.2 mm, combinato con decoder ad alta risoluzione e tecnologia di codifica audio AAC/SBC, per un’esperienza musicale Hi-Fi di alta qualità che regala alti cristallini e bassi profondi per quanto riguarda qualsiasi genere musicale.

Anche l’autonomia non è da meno in quanto forniscono fino a 8 ore di riproduzione con una singola carica e fino a 36 ore di riproduzione con la custodia di ricarica, consentendoti di ascoltare la musica tutto il giorno.

In più, il display LED unico consente di monitorare facilmente lo stato della batteria degli auricolare e della custodia, mentre il box auricolari è dotato di cavo di ricarica Type-C per una ricarica veloce completa in poco più di un’ora.

