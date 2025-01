Cuffie Bluetooth Soundcore a prezzo schock: offerta esclusiva su Amazon

È ora di goderti un’esperienza sonora coinvolgente ed immersiva con le Cuffie Bluetooth Soundcore by Anker Q20i! Al momento le trovi su Amazon a soli 45 euro con un super sconto dell’8%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione speciale, potrebbe terminare da un momento all’altro!

Cuffie Bluetooth Soundcore by Anker Q20i: specifiche tecniche e funzionalità

Le Cuffie Bluetooth Soundcore by Anker Q20i si contraddistinguono dagli altri modelli sul mercato per la funzionalità di cancellazione attiva del rumore ibrida: nello specifico sono dotate di 2 microfoni interni e 2 esterni che collaborano per rilevare il rumore esterno e ridurlo efficacemente fino al 90%.

Inoltre vantano dei driver dinamici sovradimensionati da 40 mm che producono un suono dettagliato e ritmi incalzanti, con bassi profondi ed alti cristallini, che permettono di immergerti nei tuoi brani preferiti per farti sentire come al centro di un concerto.

Allo stesso tempo, questo modello dispone della doppia modalità di connessione: ciò vuol dire che puoi connetterlo a due dispositivi contemporaneamente con Bluetooth 5.0 e passare istantaneamente da uno all’altro per un utilizzo più versatile e semplice che mai.

Un’altra specifica di spicco è la durata della batteria davvero enorme: basti pensare che hai a disposizione ben 40 ore di autonomia con la cancellazione attiva del rumore e 60 ore in modalità normale. Inoltre, sfruttando la ricarica rapida, bastano 5 minuti per ottenere 4 ore extra di riproduzione musicale.

Oggi le Cuffie Bluetooth Soundcore by Anker Q20i le trovi su Amazon a soli 45 euro con un super sconto dell’8%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione speciale, potrebbe terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.