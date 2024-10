Cuffie Bluetooth Soundcore a soli 17€: applica il doppio sconto Amazon

Su Amazon oggi puoi fare un affare unico acquistando un paio di auricolari top di gamma ad un prezzo minimo! Parliamo delle Cuffie Bluetooth Soundcore by Anker P20i, oggi disponibili a soli 17 euro con un mega sconto del 43% ed un ulteriore coupon del 10% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, con un doppio sconto così eccezionale gli articoli stanno andando a ruba!

Cuffie Bluetooth Soundcore by Anker P20i: audio immersivo e massima comodità

Le Cuffie Bluetooth Soundcore by Anker P20i sono dei piccoli gioiellini che ti permettono di ascoltare le tue canzoni preferite in modo immersivo e nel massimo comfort.

Si contraddistinguono dagli altri modelli grazie ai loro driver da 10 mm sovradimensionati che offrono un suono dettagliato con bassi potenziati e alti cristallini, così da avere sempre un’esperienza audio impeccabile in qualsiasi occasione.

Tra l’altro è possibile personalizzare i controlli e scegliere tra 22 equalizzazioni preimpostate semplicemente scaricando ed utilizzando dal tuo cellulare l’app Soundcore.

Un’altra funzionalità importante a disposizione è “Trova il mio auricolare” grazie alla quale un auricolare smarrito può emettere rumore per aiutarti a individuarlo dappertutto se dovessi perderlo accidentalmente. In più, sia le cuffie che la custodia di ricarica sono compatti e leggeri e dotati di un laccetto, così da poterli infilare in borsa o allacciare dove vuoi.

L’autonomia è un’altra caratteristica di spicco degli auricolari: puoi ascoltare musica no-stop fino a 30 ore e, con una ricarica rapida di 10 minuti, è possibile ottenere 2 ore di riproduzione.

Oggi le Cuffie Bluetooth Soundcore by Anker P20i sono disponibili su Amazon a soli 17 euro con un mega sconto del 43% ed un ulteriore coupon del 10% da applicare al momento dell’ordine. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, con un doppio sconto così eccezionale gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.