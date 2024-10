Cuffie Bluetooth Soundcore: oggi le paghi quasi la metà (solo 17€)

Oggi puoi portare a casa questi auricolari di ultima generazione ad un prezzo mai visto così basso! Si tratta delle Cuffie Bluetooth Soundcore by Anker P20i, al momento disponibili su Amazon a soli 17 euro con un mega sconto del 49%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione speciale, non capita tutti i giorni!

Cuffie Bluetooth Soundcore by Anker P20i: audio immersivo e comfort massimo

Le Cuffie Bluetooth Soundcore by Anker P20i sono un vero e proprio must-have per chi è appassionato di musica e vuole immergersi completamente nei proprie canzoni preferite.

Questi auricolari innanzitutto sono dotati di driver da 10 mm sovradimensionati che offrono un suono dettagliato con bassi potenziati ed alti cristallini così da farti sentire sempre come al centro di un concerto. In più, è possibile personalizzare l’ascolto sfruttando l’app Soundcore che ti permette di scegliere tra 22 equalizzazioni preimpostate ogni volta che vuoi.

Un’altra caratteristica importante delle cuffie è la batteria super potente che, con la custodia, può arrivare a fino a 30 ore. In più, se stanno per esaurirsi, con una ricarica rapida di soli 10 minuti è possibile ottenere 2 ore di riproduzione così da non rimanere mai a corto di energia.

Tra l’altro questo modello è dotato di resistenza all’acqua IPX5 quindi può essere indossato sotto la pioggia o durante gli allenamenti senza nessun problema. Inoltre queste cuffie sono super compatte, leggere e dotate di un laccetto per essere portate ovunque nella massima comodità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.