Cuffie con Microfono JBL a metà prezzo: oggi le paghi solo 4€

Oggi su Amazon trovi a disposizione un paio di auricolari top di gamma ad un prezzo mai stato così basso! Si tratta delle Cuffie In Ear con Microfono JBL T110, al momento disponibili a soli 4 euro con un mega sconto del 50%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, una promozione del genere è davvero irripetibile!

Cuffie In Ear con Microfono JBL T110: comodità e versatilità massima

Le Cuffie In Ear con Microfono JBL T110 sono dei piccoli gioiellini della tecnologia che oggi puoi acquistare ad una cifra davvero irrisoria.

Ovviamente si contraddistinguono dagli altri modelli sul mercato per l’iconico suono JBL Pure Bass che si caratterizza per un audio coinvolgente ed immersivo, con bassi potenti e profondi ed alti cristallini. Potrai utilizzarle a lavoro, a casa, in viaggio o mentre ti alleni sempre nella massima comodità.

Il design è ergonomico, leggero e compatto, ed hanno in particolare un cavo piatto antigroviglio con microfono così da poter essere sfruttati ovunque tu sia senza nessuna preoccupazione. Dal punto di vista tecnico, il driver da 9 mm assicura un audio potentissimo tanto che riuscirà a farti isolare nella tua musica preferita anche in luoghi molto affollati.

Allo stesso modo, la modalità di utilizzo è davvero semplice grazie al comando con microfono con il quale è facile gestire la musica e rispondere alle chiamate che ricevi sullo smartphone.

