Cuffie da Gioco Turtle Beach in sconto bomba: oggi le paghi meno di 70€

Sei un gamer accanito e hai bisogno di dispositivi innovativi per primeggiare anche nelle sfide più difficili? Allora non farti assolutamente scappare le Cuffie da Gioco Wireless Turtle Beach Stealth 600! Oggi sono disponibili su Amazon a soli 69 euro con un super sconto del 36%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione speciale, gli articoli stanno andando a ruba!

Cuffie da Gioco Wireless Turtle Beach Stealth 600: funzionalità e modalità di utilizzo

Le Cuffie da Gioco Wireless Turtle Beach Stealth 600 rappresentano un vero e proprio must-have per chi è appassionato di videogiochi ed è alla ricerca degli strumenti migliori per la propria postazione da gaming.

Grazie alla più innovative delle tecnologie potrai passare facilmente dalla connessione wireless da 2,4 GHz a quella Bluetooth usando il pulsante QuickSwitch integrato. Ciò vuol dire che con la semplice pressione di un pulsante è possibile cambiare la tua sorgente audio e chat tra dispositivi wireless e Bluetooth, permettendoti un passaggio fluido tra i due tipi di connessone.

Un’altra specifica di spicco è la sua batteria enorme con una durata di 80 ore per poter giocare senza interruzioni per giorni interi. Inoltre basteranno pochi minuti per avere l’energia di cui hai bisogno grazie alla ricarica rapida.

Anche la modalità di utilizzo è ottimizzata: potrai personalizzare le tue cuffie con la rotella rimappabile e il pulsante delle modalità a cui è possibile assegnare funzioni diverse in base al tuo stile di gioco tramite l’app Swarm II di Turtle Beach.

Oggi le Cuffie da Gioco Wireless Turtle Beach Stealth 600 sono disponibili su Amazon a soli 69 euro con un super sconto del 36%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione speciale, gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.