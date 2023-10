Le cuffie gaming venute dal futuro finalmente scontate: prendile ora!

Nell’era dello streaming e delle videochimate anche quando si gioca, avere delle belle cuffie da mostrare è diventato un must. E allora, perché non approfittare di questa offerta relativa alle cuffie da gaming Orzly, edizione Abyss, dalla forma futuristica con lucine LED su padiglioni e microfono. Parliamo di cuffie compatibili con PS5 PlayStation 5, PS4, XBOX SERIES X|S, XBOX ONE, Nintendo Switch, Google Stadia, PC, MAC, Laptop. Sono dotate delle cuffie Hornet RXH-20, Microfono e una scintillante luce blu led laterale. Oggi le paghi 27,99 euro grazie allo sconto del 34%! Quindi praticamente saranno tue quasi a metà prezzo. Potrai ammaliare i tuoi followers o intimorire i tuoi avversari!

Cuffie Orzly da gaming: le caratteristiche

Le cuffie Orzly da gaming sono compatibili con tutte le principali console, oltre a Pc e smartphone, tramite cavo da 3,5 mm. Il design Soft over-ear le rende molto leggere e impercettibili anche dopo molte ore di utilizzo. Pesano solo 360 grammi, grazie ai morbidi padiglioni in schiuma ispessita sopra l’orecchio. Dispone di un telaio in alluminio leggero, costruzione robusta e archetto sospeso. Molto accattivante la luce blu led laterale che gli conferisce un tocco spaziale, in contrasto col tenebroso colore nero.

Ottimo anche il microfono, dotato della funzione di cancellazione del rumore di fascia alta per ridurre i rumori ambientali e di sottofondo indesiderati. Con una rotazione di 120 gradi, può essere regolato in base alle proprie preferenze o ruotato verso l’alto quando non ne hai bisogno. I controlli audio in linea mantengono tutte le funzioni delle cuffie come i controlli del volume, l’interruttore di accensione / spegnimento del microfono, Anche i controlli sono in LED in una posizione comoda e intuitiva di facile accesso.

Insomma, le cuffie con microfono da gaming Orzly con luci led sono belle, comode e funzionali. Hanno tutto e le paghi solo 27,99 euro! Ma devi affrettarti.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.