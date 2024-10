Cuffie in-ear JBL con cancellazione adattiva del rumore scontatissime al -39%

Vuoi immergerti completamente nelle tue canzoni preferite? Allora devi assolutamente avere le Cuffie In-Ear JBL Reflect Aero! Oggi sono disponibili su Amazon a soli 91 euro con un mega sconto del 39%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è a tempo limitato e gli articoli stanno andando a ruba!

Cuffie In-Ear JBL Reflect Aero: audio immersivo e comodità eccezionale

Le Cuffie In-Ear JBL Reflect Aero sono dei piccoli gioiellini tech che devi provare se sei appassionati di musica, e non solo.

Si caratterizzano per i driver dinamici da 6,8 mm che riproducono un suono nitido con bassi ricchi ed alti sempre cristallini. Inoltre hanno una batteria super estesa che permette di avere di 24 ore di riproduzione combinata, mentre la ricarica rapida garantisce l’energia di cui hai bisogno in una manciata di minuti.

Tra l’altro potrai alzare il volume e rimanere vigile, oppure conversare con chi vuoi senza distrazioni audio grazie a funzionalità innovative come la cancellazione adattiva del rumore, la tecnologia Smart Ambient e quella VoiceAware.

Inoltre questi auricolari sono dotati di protezione IP68, quindi sono resistenti ad acqua e polvere e possono riprodurre la colonna sonora giusta per qualsiasi avventura, sia in spiaggia al mare che durante le escursioni. La comodità non è da meno grazie ad Oval TubesTM e POWERFINS che offrono una vestibilità sicura e confortevole anche per lunghe sessioni di ascolto.

