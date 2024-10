Cuffie On-Ear Bluetooth JBL Tune in svendita totale: offerta a tempo limitato

Preparati ad ascoltare la tua musica preferita come mai prima d’ora con le Cuffie On-Ear Bluetooth JBL Tune 770NC! Oggi sono disponibili su Amazon a soli 79 euro con uno sconto bomba del 38%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non aspettare oltre, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Cuffie On-Ear Bluetooth JBL Tune 770NC: audio immersivo e comodità impeccabile

Le Cuffie On-Ear Bluetooth JBL Tune 770NC sono dei gioiellini tech perfetti per poterti immergere nella tua musica preferita come mai prima d’ora.

Si contraddistinguono dagli altri modelli sul mercato per il potente suono JBL Pure Bass che ti farà sentire come al centro di un concerto ogni volta che vuoi e con qualsiasi genere musicale. In più hanno un design pieghevole, sono realizzate con materiali leggeri e i morbidi cuscinetti hanno un archetto imbottito. Questo vuol dire che potrai indossarle per ore nella massima comodità, oltre a trasportarle ovunque anche nei lunghi viaggi.

L’autonomia è un altro fiore all’occhiello degli auricolari: potrai, infatti, ascoltare fino a 70 ore e ricaricare la batteria in sole 2 ore con la funzione di ricarica rapida tramite cavo USB-C. In più ti basteranno solo 5 minuti di ricarca per avere 3 ore di musica no-stop.

Anche la modalità di utilizzo è semplicissima in quanto è possibile controllare facilmente l’audio e gestire le chiamate tramite i comodi pulsanti sul padiglione, oltre a poter ascoltare la tua voce mentre parli con la modalità VoiceAware.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.